1 Dose stückige Tomaten (Pizzatomaten) Knoblauchzehe in Streifen geschnitten Salz Pfeffer Olivenöl

Die Hefe in einer großen Schüssel mit dem lauwarmen Wasser auflösen. Mehl Stück für Stück hinzugeben und vermengen. Die Masse ca. 15 Minuten lang kneten (oder von der Küchenmaschine kneten lassen), bis ein glatter Teig entsteht. Teig abgedeckt an einem warmen Ort zwei Stunden lang gehen lassen. Anschließend in vier gleich große Teile teilen, zu Ballen Formen und diese wieder abgedeckt eine Stunde gehen lassen.