Vegane Gerichte für eine Woche | Folge 4: Tofu-Bolognese

Tofu dient bei diesem Rezept als Fleischersatz. Bildrechte: Colourbox.de

Tofu mit den Fingern in eine Schüssel zerbröseln, bis eine hack-ähnliche Größe erreicht ist. Großzügig mit Bohnenkraut, Salz und Pfeffer würzen. Scharf in einer Pfanne in heißem Öl anbraten, nach zwei Minuten Zwiebeln und Knoblauch hinzugeben und drei bis vier Minuten weiterbraten. Anschließend mit Gemüsebrühe ablöschen und Tomatenmark hinzugeben. In der Zwischenzeit die getrockneten Tomaten abgießen und zusammen mit der Paprika in kleine Würfen schneiden. Beides ebenfalls in die Pfanne geben und warm werden lassen. Dann die passierten Tomaten hineingießen und bei geschlossenem Deckel ein paar Minuten köcheln lassen. Im Anschluss noch mit Mandelmuß andicken.