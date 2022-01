Dieses Rezept kann man sich so gestalten, wie man gerne möchte. Es eignet sich auch sehr gut dazu, um (Gemüse-)Reste loszuwerden. Je nach Geschmack die Gemüsesorten - beginnend mit den Zwiebeln - anbraten. Am besten man verwendet gleich eine ofentaugliche Pfanne, dann muss man nicht mehr Geschirr dreckig machen, als nötig. Ist das Gemüse gut angebraten, dann etwas Tomatenmark dazugeben und leicht anrösten. Mit Gemüsebrühe ablöschen und ein paar Minuten köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen und zwei Zweige Rosmarin hineinlegen.

Voilà: die fertige vegane überbackene Gemüsepfanne Bildrechte: Lucas Görlach

Währenddessen Margarine in einem Topf zerlassen. Mehl hinzugeben und so lange mit einem Schneebesen Gemüsebrühe einrühren, bis eine puddingartige Konsistenz erreicht ist. Anschließend Hefeflocken hineingeben und gut vermengen.



Das Gemüse vom Herd nehmen und mit dem Hefe-Topping bestreichen.



Alles für 20-30 Minuten in den Backofen geben. Herausnehmen, wenn das Topping leicht gebräunt ist.