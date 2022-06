Im Harz, in der Dübener Heide, in Steinach im Thüringer Wald - es hat in diesem Jahr bereits an einigen Stellen gebrannt. Der Wald leidet. Die Bäume haben Trockenheitsstress. Regen lässt sich aber nicht herbeizaubern. Um den Wald zu schützen, müssen viele Akteure zusammenarbeiten.