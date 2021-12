Den zusätzlichen Aufwand lassen sich fast alle bezahlen. Hermes, UPS, DPD und GLS erheben Saisonzuschläge, aber nur für Firmenkunden. "Normale" Pakete von privaten Haushalten seien davon nicht direkt betroffen, heißt es. Ob und in welcher Höhe die Versandhändler die entstehenden Zusatzkosten jedoch an Endverbraucher weitergeben, liegt im Ermessen der Versender. "Unser erheblicher Mehraufwand in der Hochsaison macht es notwendig, in diesem Jahr einen Peak-Zuschlag für E-Commerce-Pakete zu erheben", erklärt DPD-Sprecher Sebastian Zeh. Ähnlich klingen die Erklärungen der anderen Unternehmen.