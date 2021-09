Die Nationalsozialisten hatten das sogenannte Werbeverbot für Abtreibungen 1933 ins Strafgesetzbuch eingeführt. In der Bundesrepublik blieb die Regelung erhalten. Doch erst in den letzten Jahren häufen sich die Anzeigen gegen Ärztinnen und Ärzte von Abtreibungsgegnern, die auf den Paragrafen 219a aufmerksam geworden sind.



Schlagzeilen machte dann die Verurteilung der Ärztin Kristina Hänel Ende 2017. Was Abtreibungsgegner Werbung nennen, ist für sie Aufklärung und Hilfe für Frauen in einer Konfliktsituation, damit sie selbstbestimmt entscheiden.



Vor zwei Jahren beschloss der Bundestag eine Reform, die nun eine generelle Information erlaubt und die Aufklärung sogar verbessern soll. Die Bundesärztekammer soll eine zentrale Liste mit Ärzten, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen führen, die Abbrüche vornehmen - mit Angaben zu angewandten Methoden. Die Liste soll monatlich aktualisiert und von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im Internet veröffentlicht werden. Auch das Hilfetelefon "Schwangere in Not" soll die Liste für die Beratung bekommen. Kritikerinnen bezweifeln, dass der Paragraf reformierbar ist, und fordern seine Abschaffung, zumal er weiterhin Ärzte kriminalisiere, so Ulle Schauws, frauenpolitische Sprecherin der Bündnisgrünen.



Noch älter ist der Paragraf 218, der 1871 ins Deutsche Strafgesetzbuch aufgenommen wurde und 1995 reformiert wurde. Demnach ist ein Abbruch eigentlich rechtswidrig, bleibt aber straffrei - unter bestimmten Umständen. Auch dabei handelt es sich um einen hart errungenen Kompromiss, der Kritikerinnen so wie die Verankerung im Strafgesetzbuch nicht mehr zeitgemäß erscheint.