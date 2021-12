Es war für Christiane Escher eine adventliche Erfahrung, nur waren die Engel echte Menschen. Einige Zeichen der Freunde hat sie ebenfalls an ihre Weihnachtskrippe gestellt. Diese Erfahrung hat die Gemeindepädagogin verändert, auch in ihrer Arbeit als Seelsorgerin in Pflegeheimen der Stadtmission Chemnitz. Vor allem im Umgang mit dem Sterben in Zeiten von Corona:

Doch manchmal halten auch Schutzkittel und Maske die Trauer nicht auf. Dann schwappt die Corona-Welle über Christiane Escher. In solchen Momenten helfen ihr alte Märchenfilme und jetzt im Advent das Licht des Sterns und all der Kerzen in ihrer Wohnung: "Sie sehen ja, die Lichteln sind alle aufgebaut. Mitten in das, was so schwer und traurig ist, scheint so das Licht hinein. Es war für mich ein ganz bewusster Advent, in dem ich Trauer, Schmerz, Hilflosigkeit und Einsamkeit erlebe, aber auch immer wieder, dass Gott und das Licht, dass er uns im Advent bringt, da sind."