Die kunstvoll geschwungenen Leuchter schweben herab in die Seiffener Kirche – Pfarrer Michael Harzer weiß genau, wie hoch sie hängen müssen. So kommt der Advent in die berühmte Erzgebirgskirche. Wie jedes Jahr wird sie festlich geschmückt, Michael Harzer verweist auf die wunderschönen erzgebirgischen Mettenlaternen: "Sie führen uns die Bilder der Weihnachtsgeschichte vor Augen."

Vor Corona strömten im tausende Menschen zu Konzerten und Gottesdiensten in die Kirche. Jetzt hat die Sieben-Tage-Inzidenz im Erzgebirgskreis gerade die 2.000-Marke überschritten, ist damit eine der höchsten in ganz Deutschland, am Freitag. Der Seiffener Pfarrer Michael Harzer will dennoch an den Adventssonntagen in seine Kirche zu Gottesdiensten und kleinen musikalischen Andachten einladen, teilweise auch im Freien und zeitlich gestaffelt. Es gilt 3G. Ihm ist wichtig, dass Geimpfte wie Ungeimpfte kommen können: "Ich persönlich tendiere in die Richtung, für alle offen zu sein – natürlich nicht, ohne Schutzmaßnahmen zu berücksichtigen. Das müssen wir", stellt er klar und betont: