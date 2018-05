Ärztekammer-Präsident Frank Ulrich Montgomery plädiert im Koalitionsstreit über das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche für einen Kompromiss. Es könne nicht angehen, dass Menschen, die sich in einer Notlage befänden, in der heutigen, kommunikationsgetriebenen Zeit nur schwerlich an Informationen, Beratungen und Adressen kämen, sagte er am Dienstag zur Eröffnung des Deutschen Ärztetages in Erfurt. Zugleich bräuchten die Mediziner Rechtssicherheit.



Eine rechtssichere Lösung könne sein, von einer unabhängigen Stelle mit gesetzlichem Auftrag ein leicht zugängliches Internetportal einzurichten. Dort sollten sich Frauen über den Eingriff, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Beratungsinstanzen sowie Ärztinnen und Ärzte informieren können.