Ausstellung Wie die Chemnitzer Ahmadiyya-Gemeinde Ängste und Vorurteile abbauen will

Obwohl immer mehr Zuwanderer aus muslimischen Ländern ihre Religion mitbringen, bleiben diese Gemeinden in Ostdeutschland meist klein und unter sich. In der Mehrheitsgesellschaft artikulieren sich Ängste oder gar Ablehnung gegenüber dem Islam besonders laut. Da fällt es auf, wenn die muslimischen Ahmadiyya-Gemeinden ganz bewusst in die Öffentlichkeit gehen. In diesem Jahr feiern sie ihr 100-jähriges Bestehen in Deutschland – in Chemnitz präsentierten sie sich zum Geburtstag mit einer Islamausstellung auf den Markt.