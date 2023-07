Die Zahlen sprechen für sich: Mehr als ein Fünftel der Kinder in Bayern wächst bei nur einem Elternteil auf. Das Armutsrisiko Alleinerziehender ist fünfmal so hoch wie bei Familien mit zwei Eltern, so das Ergebenis einer Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung. Die AOK wiederum hat festgestellt, dass Alleinerziehende - immer noch überwiegend Frauen - sich gesundheitlich angeschlagen und überfordert fühlen.