Es ist 7:00 Uhr an einem Samstagmorgen. Lorenz' Wecker klingelt. Heute heißt es: Auswärtsspiel in Leipzig. Der 19-Jährige wohnt noch bei seinen Eltern auf dem Land. Während andere in seinem Alter vielleicht gerade erst von einer Party nach Hause kommen, macht er sich bereit für den nächsten Spieltag, als Trainer der E-Jugendmannschaft des FC Eilenburg. 10:30 Uhr soll Anpfiff sein.



Lorenz Krug betreut das Team aus Nordsachsen seit dieser Saison ehrenamtlich zusammen mit seinem Kollegen Max Panier. Das bedeutet: Training dreimal in der Woche von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr und ein Spieltag am Samstag- oder Sonntagmorgen. Zusätzlich spielt er selbst in der zweiten Mannschaft des FC Eilenburg, dass bedeutet noch zweimal Training und Spiel am Wochenende. So kann es durchaus passieren, dass er an sechs Tagen in der Woche für den FC Eilenburg im Einsatz ist. Der Club bestimmt sein Leben.

Auch am Wochenende als Jugendtrainer auf dem Platz beim Auswärtsspiel: Lorenz Krug Bildrechte: MDR / Martin Czura

1,5 Millionen Amateurspiele pro Saison

Das Ehrenamt bedeutet: Training dreimal in der Woche und ein Spieltag am Samstag- oder Sonntagmorgen. Bildrechte: MDR / Martin Czura 1,5 Millionen Spiele pro Saison müssen im Amateurfußball organisiert, betreut und unterstützt werden. 140.000 Mannschaften sind jede Woche auf dem Platz. Ein unglaublicher Aufwand, der zum Großteil ehrenamtlich begleitet wird. Der Deutsche Fußballbund stellt immer wieder die Bedeutung dieses Engagements heraus. Egal ob beim Finaltag der Amateure oder mit der Amateurfußballkampagne aus dem Jahr 2019 unter dem Titel "Unsere Amateure. Echte Profis".



Beim Finaltag der Amateure bekommen alle Länderverbände einmal im Jahr eine große mediale Bühne in der ARD. Jedes Pokalfinale wird live übertragen und der Fokus liegt auf dem Amateurbereich. Das Web-Portal fussball.de zählte 2019 fast 400 Millionen Besuche und 5,5 Milliarden Klicks.

Personal für Nachwuchsarbeit fehlt

Nicht nur Trainer, auch Schiedsrichter fehlen. Bildrechte: MDR / Martin Czura Das Interesse ist da. Doch die Strukturen sind am Limit. Mit der Corona-Pandemie haben sich die Probleme noch verschlimmert. Gerade für die Nachwuchsarbeit fehlt es im Amateurbereich an Personal. Dabei ist nicht nur die Rede von Trainern. Auch die Schiedsrichter werden immer älter oder möchten sich nicht mehr dem Druck oder Beleidigungen auf den Sportplätzen der Republik aussetzen.



Junge Menschen interessieren sich zwar für Sport, sehen sich aber nicht in einer ehrenamtlichen Rolle. Auch weil die Zeit dafür fehlt. Der Arbeitsmarkt hat sich verändert. 30 bis 50-Jährige arbeiten heutzutage deutlich mehr als 40 Stunden in der Woche. Die Freizeit für drei Mal Training in der Woche zu opfern, fällt damit immer schwerer.

Corona-Pausen mindern Motivation

Amateurbereich musste coronabedingt pausieren. Bildrechte: MDR / Martin Czura Auch die Motivation hat unter den Corona-Auswirkungen gelitten. Bisher musste der komplette Amateurbereich schon zwei Mal pausieren. So lässt sich nicht nachhaltig arbeiten, wie der Nachwuchskoordinator des FC Eilenburg, Mike Trybusch, betont. Für ihn wird es immer schwerer, qualifizierte Trainer für seine Nachwuchsmannschaften zu finden. Er findet, wenn man sogar etwas für das Ehrenamt zahlen müsse, dann laufe etwas grundlegend falsch.



Der DFB möchte dem Problemberg mit dem Masterplan Amateurfußball 2021 entgegenwirken und die Basis stärken. Bis 2022 sollen damit Pilotprojekte gefördert und bis 2025 die besten von den Vereinen umgesetzt werden. Ein ambitionierter Plan für Vereine, die jetzt schon mit manch Neuerung zu kämpfen haben.

Keine Lobby für Amateurfußball

Dennoch liegt für viele Experten das Grundproblem des Amateurfußballs weiterhin in der fehlenden Lobby. Die Strukturen im DFB seien dafür nicht förderlich. So würden die 21 Landesverbände jeweils nur von einer Person vertreten, die sich meist auch bei wichtigen Fragen nie ein umfassendes Bild von der Basis machen könne. So gelte immer noch der Grundsatz, dass am Ende der DFB für die Amateure in Verhandlungen tritt. Ohne eigene Stimme durch eine gemeinsame Interessenvertretung würden die ca. 25.000 Vereine nie wirklich Gehör finden.



Selbst wenn es auf der DFB-Internetseite heißt: "Jede kleine oder große Fußballkarriere nimmt in einem Amateurverein ihren Anfang. Profifussball und Amateurfussball hängen voneinander ab." Die Schere zwischen Amateuren und Profis geht immer weiter auseinander.

Normen und Werte vermitteln