Was sind Jesiden? Jesiden sind Monotheisten und glauben an einen allmächtigen Gott. Anders als Islam, Judentum und Christentum kennen sie aber keine Heilige Schrift. Jesiden zählen sich selbst zum Volk der Kurden und gelten dort als Minderheit. Sie stammen aus dem Irak, aus Syrien, der Türkei und dem Iran. Weltweit gibt es zirka 800.000 Gläubige. Schätzungen zufolge leben mehr als 200.000 Jesidinnen und Jesiden in Deutschland - es ist die größte Gemeinde außerhalb des Iraks.



Die jesidische Religion soll ihre Wurzeln ungefähr 2.000 vor Christus haben. Das Besondere: Im Gegensatz zu anderen monotheistisch Religionen existiert das Böse im Jesidentum nicht. Die Legende besagt: Die Reuetränen des heiligen Engel Pfau löschten einst das Höllenfeuer. Seitdem gibt es keine Hölle und keine Höllenstrafen mehr, das Böse sei überwunden. Deshalb huldigen Jesiden dem Engel Pfau. Da der früher in die Hölle verbannt war, entstand fälschlicherweise die abwertende Bezeichnung "Teufelsanbeter“. Für muslimische Extremisten sind die Jesiden Blasphemiker, also Gotteslästerer.



Der wichtigste heilige Ort der Jesiden liegt in Lalish, einem nordirakischen Tal. Dort befindet sich das Grab des Heiligen Scheich Adi, an das jedes Jahr Zehntausende pilgern.



Das Jesidentum missioniert nicht. Man kann nur von Geburt an Jeside sein, wobei beide Elternteile jesidischer Abstammung sein müssen. Die Heirat mit einem Andersgläubigen bedeutet den Austritt aus der Religionsgemeinschaft. Es besteht keine Möglichkeit, zum Jesidentum zu konvertieren.