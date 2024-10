Zäsur: Weiterleben nach dem Anschlag

In der Synagoge haben sich damals 52 Menschen versammelt, darunter auch viele Gäste aus Berlin. Kurz nach 12 Uhr werden sie durch laute Knallgeräusche aus dem Gebet gerissen. Die Überwachungskamera zeigt einen Mann, der auf den Tor-Eingang in der Friedhofsmauer schießt. Er trägt einen Helm mit Kamera. Wie sich später herausstellt, streamt Stephan B. seinen Anschlag weltweit, so wie der Attentäter von Christchurch wenige Monate zuvor, der ein Blutbad in einer muslimischen Gemeinde anrichtete. In der Synagoge bricht Panik aus.

Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Kämpfen um Anerkennung

Dass die massive Eichenholztür den selbst gebauten Waffen von Stefan B. Stand hält, verhindert ein Massaker. Stattdessen tötet der 27-Jährige kurz darauf eine zufällige Passantin, Jana L., schießt minutenlang um sich und stürmt später ein paar hundert Meter weiter in einen Döner-Imbiss, wo er den 20-jährigen Malergehilfen, Kevin S. tötet. Später im Prozess wird er bedauern, "die Falschen" getötet zu haben. Auf seiner Flucht verletzt er außerdem zwei Menschen in Wiedersdorf, 15 Kilometer von Halle, schwer. "Der Attentäter hat uns aus unserem Leben geschossen", sagt Dagmar M., die bis heute unter den Folgen leidet und um Anerkennung nach dem Opferentschädigungsgesetz kämpfen muss.

Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Der Attentäter hat uns aus unserem Leben geschossen. Dagmar M.

Boxen gegen das Trauma

Auch für Christina Feist, die am 9. Oktober 2029 in der Synagoge war, teilt sich das Leben in ein Davor und ein Danach. Wenige Monate vor dem Anschlag war sie für ihre Doktorarbeit nach Paris gezogen. Dort lebt sie nun wieder, ein Zurück nach Deutschland kann sie sich nicht vorstellen. Sie findet ihre eigene Art, gegen das Trauma zu kämpfen. Sie sagt, das Boxen habe ihr eigentlich das Leben gerettet: "Selbst an Tagen, wo gar nichts ging, war ich immer noch beim Training." Das Boxen habe ihr Halt gegeben – "und das Gefühl: Ich bin nicht hilflos, ich kann mich wehren." Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Das Boxen hat mir Halt gegeben – und das Gefühl: Ich bin nicht hilflos, ich kann mich wehren. Christina Feist

Glauben und Mensch bleiben

Die Erinnerung an die Todesangst in der Synagoge, das Bild auf dem Überwachungsbildschirm, wie Jana L. draußen tödlich getroffen zusammensackt, lassen auch Naomi Henkel-Guembel nicht los. Sie kommt aus einer Familie von Shoah-Überlebenden. In München geboren und aufgewachsen, emigrierte sie nach Israel. Ihr Traum, Rabbinerin zu werden, brachte sie zurück nach Deutschland. Nach dem Anschlag hat sie ihr Studium unterbrochen. Sie sei politischer geworden, sagt sie. Die Religion ist der Leitfaden in ihrem Leben geblieben: "Ich würde sagen, dass mein Glaube das ist, was mich darin bestärkt, Mensch zu sein und mir Zugänge zu anderen Menschen eröffnet." Dass sie den Anschlag überlebte und Jana L. nicht, treibt sie um bis heute. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Mein Glaube bestärkt mich darin, Mensch zu sein. Naomi Henkel-Guembel

Im Kiez-Döner erlebt Conrad Rößler am 9. Oktober 2019 den zweiten Anschlag. Der junge Mann jobbt in dem Laden, hat eigentlich einen freien Tag und steht so zufällig am Tresen, als er jemand heranstürmen sieht, "der einen Helm auf hatte und militärisch aussah". Der Attentäter schießt auf Mitarbeiter und Gäste, die er für Migranten hält. Rößler schafft es, sich in die Toilette zu retten, glaubt: "Da kommst du nicht mehr lebend raus." Er schreibt seinen Eltern eine letzte Nachricht. Dann hört er Schüsse und wie Kevin S. ermordet wird. Conrad Rößler überlebt. Nach dem Anschlag zieht er weg aus Halle, näher zu seiner Familie. Er kämpft mit Panik-Attacken und sagt, dass sich in seinem Leben ein paar Dinge veränderten. Er lebe nicht mehr einfach so in den Tag hinein.

Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Schwieriger Neuanfang: Vom Kiez-Döner zum Tekiez als Erinnerungsort

Ismet Tekin, der den Döner mit seinem Bruder betreibt, gerät damals in den Schusswechsel zwischen Attentäter und eintreffender Polizei. Schon seit 15 Jahren lebt er da in Halle und fühlt sich hier sehr wohl, wie er erzählt. Bis zum 9. Oktober 2019. Er findet Kevin S. im Laden und kann nichts mehr für ihn tun. Bis heute kämpft er gegen das eigene Trauma und für den Laden. Nach dem Anschlag bleibt die Kundschaft weg. Mit Hilfe von Spenden und Unterstützung der Initiative "9. Oktober" baut er das Geschäft ein Jahr lang um zum "Tekiez", der nun ein Erinnerungsort sein soll, auch für die Überlebenden des Anschlags und Angehörige wie den Vater von Kevin. Das integrierte Frühstückscafé soll auch Veranstaltungen finanzieren helfen. Doch es bleibt schwierig. Was ihn nicht aufgeben lässt, sind die Unterstützer.

Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Stilles Gedenken in der jüdischen Gemeinde – und wie weiter?

Bis zum Abend ist Halle am 9. Oktober 2019 im Ausnahmezustand. Ministerpräsident Haseloff spricht von der dunkelsten Stunde in seinem Leben. Noch spät am Abend besucht er die Synagoge. Vorsteher Max Privorozki sagt im Rückblick: "Das werde ich ihm nicht vergessen." Vor der Synagoge und dem Kiez-Döner bekunden damals hunderte Menschen ihr Mitgefühl. Privorozki sagt fünf Jahre später, er sei "nie sehr optimistisch gewesen, was die Situation in Deutschland betrifft". Aber trotz des Anschlags habe er damals gedacht: "Die absolute Mehrheit ist auf unserer Seite", sagt Provozki noch in der Doku.

Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Trotz des Anschlags habe ich damals gedacht: Die absolute Mehrheit ist auf unserer Seite. Max Privorozki, Vorsteher der Synagoge in Halle

Ein Glaube, der nach dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 in Israel und dem Aufflammen des Antisemitismus wohl erschüttert ist. Privorozki spricht in Interviews von einer "unvorstellbaren antisemitischen Welle" verbunden auch mit Morddrohungen via E-Mail. In den Tagen vor dem fünften Jahrestag sorgen Anfeindungen gegen die Seite "Synagoge Halle" via Google-Rezension für Aufsehen. Das alles sei beunruhigend. "Die Gemeinde arbeitet, sie lebt." Auch den fünften Jahrestag werde man in Erinnerung an die beiden Menschen, begehen, die ermordet wurden: "Wir leben weiter, aber Jana und Kevin sind nicht mehr da."

Im Hof der Synagoge wird sich die Gemeinde am 9. Oktober 2024 zu einer Schweigeminute versammeln. Dort steht heute ein Denkmal: Es ist die Tür, die den Schüssen standhielt, zwei silberne Blätter tragen die Namen Jana und Kevin, zwei grüne stehen für das Ehepaar im Saalkreis, die schwer verletzt überlebten. Auch im Tekiez treffen sich Menschen – selbst organisiert und eng vernetzt mit Angehörigen und Überlebenden anderer rechtsextremistischer Anschläge. Inzwischen hat der Friedenskreis Halle die Trägerschaft, gefördert wird vom Bund – zumindest bis 2025.

Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Laut Max Privorozki sprechen die Mitglieder der Jüdischen Gemeinde Halle nur wenig über den Anschlag, auch wenn er das Gemeindeleben veränderte. Jeder gehe auf seine Weise damit um. Die Synagoge steht wie alle jüdischen Einrichtungen in Sachsen-Anhalt unter Polizeischutz. Dazu gehören inzwischen zwei neue Synagogen, die in Dessau und Magdeburg eröffnet wurden. Im Interview dazu befragt sagt Privorozki, es gebe ein Spirchwort: "Derjenige, der weg will, baut kein Haus." Für ihn sei klar: "Jüdische Menschen möchten und werden weiter bleiben." Dafür spreche auch, dass die jüdische Wohlfahrtsorganisation Keren Hayesod sowie der Verein "Christen an der Seite Israels" am 9. Oktober eine neue Tora-Rolle an die jüdische Gemeinde in Halle übergeben werden.: "Es ist ein Zeichen, dass jüdisches Leben auch in Halle weitergeht. Ich hoffe, es hat eine gute Zukunft."

Die neue Tora ist ein Zeichen, dass jüdisches Leben auch in Halle weitergeht. Ich hoffe, es hat eine gute Zukunft. Max Privorozki, Vorsteher der Synagoge in Halle