Mit der Warnung an in Deutschland lebende Juden, die Kippa in der Öffentlichkeit zu tragen, hat der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, eine breite Debatte ausgelöst.

Der Antisemitismusbeauftragte der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Sigmount Königsberg, sagte, er verstehe, was Klein mit der Warnung gemeint habe, sie "könne aber nicht der Weisheit letzter Schluss sein". Juden müssten sich überall und zu jeder Tages- und Nachtzeit in Deutschland mit Kippa frei bewegen können. Auch wenn viele dies bereits vermieden, indem sie beispielsweise über der Kippa ein Basecap oder einen Anhänger mit dem Davidstern unter dem T-Shirt tragen.

In einem Brief an Klein erklärte der kirchenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Lars Castellucci, er könne die Äußerung nur als Weckruf verstehen: "Stehen bleiben kann sie so nicht." Der FDP-Abgeordnete Frank Müller-Rosentritt sagte, er teile die Empfehlung von Klein nicht, begrüße es jedoch sehr, "dass er den Mut hat, die Missstände anzusprechen". Es sei "die Aufgabe des Staates, alles dafür zu tun, damit niemand sich wegen des Tragens einer Kippa sorgen machen muss".