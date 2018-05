Das jüdische Leben in all seinen Facetten fördern und den Antisemitismus bekämpfen - mit diesem Auftrag hat Felix Klein am Mittwoch sein Amt angetreten. Vorab zeigte er sich alarmiert über die Häufung der Fälle, lobte aber auch die große öffentliche Aufmerksamkeit, "die eine Waffe im Kampf gegen den Antisemitismus" sei. So begrüßte er auch die Abschaffung des "Echo" nach dem Skandal um die Nominierung der Rapper Kollegah und Farid Bang. Die beiden Musiker wurden unterdessen vom Internationale Auschwitz-Komitee zu einem Besuch in die KZ-Gedenkstätte eingeladen.