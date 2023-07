Ein Schädel, Knochen und ein Bernsteinamulett lassen die Experten in Gernrode grübeln. Der Fund lag über Jahrhunderte in der Vorkammer zum Heiligen Grab. Im April 2010 entdeckten ihn Archäologen nur wenige Zentimeter unter dem Fußboden. Dass in einem Heiligen Grab Überreste eines menschlichen Körpers gefunden werden, darf eigentlich nicht sein. Ist doch ein Heiliges Grab als Nachbildung des Grabes Christi, ein Ort an dem die Gemeinde die Osterliturgie feierte, und ein Ort, an dem kein Mensch, egal welchen Standes, begraben sein durfte.

Wie also kann es sein, dass hier in der Stiftskirche St. Cyriakus eine Ausnahme gemacht wurde? Und für wen? Nach ersten Untersuchungen am Landesamt für Archäologie in Halle und an der Universität Mainz wird vermutet, dass es sich um eine junge Frau gehandelt hat. Möglicherweise eine Äbtissin oder eine Pilgerin, die heil aus Jerusalem zurückgekehrt war. Fest steht: In Gernrode steht eines der ältesten, wenn nicht sogar das älteste erhaltene Heilige Grab nördlich der Alpen - in jedem Fall ein verblüffend originalgetreuer Nachbau des Grabes in Jerusalem.