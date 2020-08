Angela Beyer und Trainerin Kerstin Gehrke vom Verein Hunde für Handicaps e.V. im Gespräch Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Angela Beyer, die im Rollstuhl sitzt, sieht in ihrem Hund denn auch einen "Partner auf vier Pfoten", der anscheinend immer gute Laune hat: "Also Pluto kann den Fahrstuhlknopf drücken, Türen schließen oder das Telefon holen. Besonders oft fällt mir was runter, und das kann er dann aufheben. Eine Hilfsperson wäre nach dem dritten Mal vielleicht angenervt, der Hund ist immer noch freudig." Und den Alltag strukturieren, hilft Pluto ebenso: "Man muss immer rausgehen. Bei jedem Wetter. Das tut der Gesundheit ja gut!" Auch wenn der Hund natürlich nicht den Pflegedienst ersetze, wie Angela Beyer betont: Pluto unterstütze sie, selbstbestimmter zu leben.



Für Manja Myrrhe-Kohlenbrenner, die an Maligner Hypertonie, einer bösartigen Form des Bluthochdrucks leidet, sichert Assistenzhündin Mascha das Überleben. Wenn ihre Halterin bewusstlos würde, holt Manja Hilfe: "Sie hat da so einen Buzzer, der auf dem Taster vom Hausnotruf steht. Und über das Leuchtsignal kriegt sie eine Rückmeldung, wenn sie getroffen, also den Alarm ausgelöst hat."