Manche Menschen sind so schwer erkrankt, dass sie keinen anderen Ausweg als einen Suizid sehen. So war es auch bei Helga Bartels-Kruse. Die Schmerzen des Krebses konnten selbst mit Medikamenten kaum gelindert werden. Bartels-Kruse entschied sich, in der Schweiz bei der Sterbehilfeorganisation dignitas ihrem Leben ein Ende zu bereiten. Bevor sie das todbringende Medikament einnahm, fragte sie ein Sterbebegleiter noch einmal, ob sie sich bewusst sei, dass sie durch das Medikament sterben werde.