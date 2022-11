Bruch mit der Familie

Mit dem öffentlichen Bekenntnis zum Atheismus steht Hishams Leben Kopf. Noch auf dem Rückweg vom Fernsehstudio schmeißt ihn der Fahrer auf der Hälfte des Weges aus dem Wagen, mitten in der Wüste. Wenig später taucht sein Talkshow-Auftritt als Internetclip in verschiedenen Social-Media-Kanälen auf.



Für die einen ist Hisham fortan der Abtrünnige, ein Ungläubiger. Für die anderen ist Hisham ein mutiger junger Mann, der die Intoleranz der gesellschaftlich dominanten, religiösen Kräfte entlarvt. Allein auf Facebook hat das Video 20 Millionen Aufrufe und über hunderttausend Kommentare.



Neben viel Zuspruch gibt es Beleidigungen, Hass und Morddrohungen. Seine Existenz in Kairo ist zerstört: In der Universität wird der Ingenieursstudent erkannt und bedroht, er verliert ein Jobangebot. Von seiner Familie wird er geschlagen und eingesperrt. Um sich zu schützen, versichert er vor einem Imam, wieder zum Islam zurückzukehren und geht, wie zu Kindheitstagen, wieder fünfmal täglich zur Moschee.

Flucht über den halben Globus

Um als Tourist glaubwürdig zu erscheinen, absolvierte Hisham die typischen Sightseeing-Touren in Ecuador. Bildrechte: Mohamed Hisham Doch heimlich triftt Hisham den Entschluss zur Flucht. Troy Garnaud, ein Australier, der sich für Atheisten in Not engagiert und mittlerweile für die Atheist Alliance International arbeitet, hat von seinem Schicksal erfahren und ihn kontaktiert. Gemeinsam bereiten sie seine Flucht getarnt als Fernreise vor. Hisham bekommt als Ägypter nur für wenige Länder ein Visum, dazu gehört Ecuador. Im April 2019 startet er in Kairo. Das Kalkül: Auf der Heimreise drei Wochen später soll der Stopover in Frankfurt/Main zum Transit in die Freiheit werden.



Um keinen Verdacht zu wecken, absolviert er auf seinem vermeintlichen Urlaubstrip die typischen Sightseeing-Touren, versendet Selfies, auf denen er freundlich lächelt. Heute gesteht er: "Eigentlich hatte ich die ganze Zeit Angst."

Angst davor, dass sein eigentliches Ziel – Frankfurt / Main – noch auffliegt. Doch alles geht glatt. Statt umzusteigen, verpasst er seinen Anschluss absichtlich. Er wendet sich an einen Bundespolizisten und bittet im Mai 2019 um Asyl.

Angekommen in Deutschland, aber nicht in Sicherheit

"Als ich in Deutschland ankam, dachte ich: 'Jetzt kann ich endlich frei sprechen, ohne Angst haben zu müssen.'", erinnert er sich. Doch seine Hoffnung wird schnell bitter enttäuscht: Im Flüchtlingsheim drangsalieren ihn islamistisch eingestellte Flüchtlinge. Dass er ein Ungläubiger und sogar Aktivist ist, wissen sie aus aus den Social Media-Kanälen.



Hisham schafft es, in ein anderes Heim verlegt zu werden, trifft dort aber wieder auf seinen ehemaligen Zimmernachbarn, einen IS-Sympathisanten. Als er eines Abends angegriffen wird, ruft er einen deutschen Freund zu Hilfe. Nachts um zwei flieht er durch ein Fenster.

Säkulare Flüchtlingshilfe unterstützt Neuanfang

Hisham hat innerhalb von eineinhalb Jahren Deutsch auf C1-Niveau gelernt. Bildrechte: MDR/Lukas Paul Meya Die Odyssee endet mit Unterstützung der Säkularen Flüchtlingshilfe, einem Verein, der sich für religiös verfolgte genauso wie für religionsfreie Flüchtlinge einsetzt. Von dem Verein vermittelt lebt Hisham nun an einem für ihn sicheren Ort. Er nutzt die Zeit, Deutsch zu lernen. Innerhalb von eineinhalb Jahren bringt er es aufs C1-Sprachlevel, Abiturniveau.



Gern würde er sein in Ägypten unterbrochenes Studium fortsetzen, in einer dualen Ausbildung, von einer Technikfirma habe er bereits ein Arbeitsangebot, erzählt er. Dafür entbehrt er vieles: "Ich habe derzeit kein soziales Leben. In Ägypten hatte ich eine Karriere vor mir, ich konnte die Sprache, ich musste nicht darüber nachdenken, ob ich mir ein Busticket leisten kann. Das ist jetzt anders", sagt er und bemüht sich um Zuversicht:

Ich habe derzeit kein soziales Leben. Aber ich sehe das als schwierige Stufe in meinem Leben und hoffe, dass es eines Tages besser wird. Mohamed Hisham

Hishams Mission: Auf Youtube offen über Glaubensfragen sprechen

Hisham mit seinen atheistischen Freunden in Ägypten vor der Flucht. Einige seien derzeit in akuter Gefahr, berichtet er. Bildrechte: Privat Zwar will Hisham seinen Frieden und sich in Deutschland ein sicheres Leben aufbauen, für seine Überzeugungen will er aber weiter einstehen, auf dass sich die Dinge auch in seinem Heimatland ändern: "In Ägypten laufen so viele Dinge schlecht wegen der Religion. Vor allem Frauen, Kinder und LGBTQ+-Menschen leiden darunter."



Derzeit macht er sich Sorgen um einen seiner atheistischen Freunde in Ägypten. Als in Frankreich der Lehrer Samuel Paty im Oktober 2020 ermordet wurde, weil er im Unterricht über die Mohammed-Karikaturen diskutieren wollte, habe der Freund aus Solidarität mit Paty einen religionskritischen Witz gemacht. Nun sitze er für fünf Jahre im ägyptischen Gefängnis. Auf Facebook versucht Hisham, auf das Schicksal des Freundes aufmerksam zu machen: "Ihm können so viele schreckliche Dinge passieren. Es bricht mir das Herz, wenn ich daran denke."

Religion sollte Privatsache sein und die Menschenrechte allgemein anerkannt und geachtet! Mohamed Hisham

Das, was in liberalen ägyptischen Kreisen meist im Verborgenen diskutiert wird, möchte Hisham in die Öffentlichkeit tragen. Er würde gerne einen Youtube-Kanal auf Arabisch eröffnen, um über Glauben und Nicht-Glauben zu sprechen. Hisham liebt es zu debattieren, offen Argumente auszutauschen: "Ich möchte eine Botschaft des Säkularismus und der Rationalität verbreiten, Liebe und Empathie", so beschreibt er seine Mission.

"Weltweite Galionsfigur des säkularen Humanismus"