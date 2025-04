Nach einer zufälligen Begegnung mit Hutterern vor rund 15 Jahren besuchte Smith die heutige Community in der kanadischen Provinz Manitoba immer wieder, um zu dokumentieren, wie es ihr gelingt, ihre besondere Kultur, Religion und Gemeinschaft durch die bewusste Trennung von der Mehrheitsgesellschaft zu bewahren. Dabei sind die Hutterer keine komplett einheitliche Gemeinschaft, sondern entwickeln in ihren Kolonien mehr oder weniger konservative Regeln, etwa was die Nutzung von Smartphones und Social Media angeht.

Zu sehen ist die Ausstellung im Alten Rathaus bei freiem Eintritt bis zum 17. August 2025. In drei Kapiteln gibt sie laut Stiftung einen Einblick in das Leben der modernen Hutterer. Der tägliche Gottesdienst, der Deutschunterricht und die Arbeit in der Landwirtschaft seien ein Teil davon. Dass die in traditionelle Trachten gekleideten Gläubigen auch Smartphones nutzen, Quad fahren und sich beim Bowling oder auf dem Rummel vergnügen, zeige Smith in "einzigartigen Bildern" voller Kontraste, die von Tradition und Wandel erzählen.