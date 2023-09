Als Autorin und Influencerin ist Sophie Jones viel beschäftigt. Nun wagt sie sich auf neues Terrain und probiert sich als Stand Up-Comedienne in einer Leipziger Bar aus. "Ich sehe Comedy auch als Möglichkeit, mein sonst so düsteres Thema humorvoll zu verpacken. Und ein Publikum zu erreichen und eigentlich indirekt aufzuklären, was ich sonst nie erreicht hätte", so die 28-Jährige.

Sophie Jones mit ihrem ersten Comedy-Programm in Leipzig Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK