Kantor Norbert Britze hat eine Begabung – er singt, dirigiert und spielt Orgel und Klavier. Die meisten Melodien hat er im Kopf. Wenn er nach Noten – also vom Blatt spielt, dann geht das erstmal nur einhändig. Die andere Hand braucht er, um die Noten in Brailleschrift abzutasten.

Norbert Britze ist von Geburt an blind. Seinem Wunsch, Berufsmusiker zu werden, steht seine Umgebung skeptisch gegenüber: Das sei schon für Sehende ein unsicherer Job und für einen Blinden schier unmöglich, so die gängige Meinung.

Diese Aussagen gab es sicher aus Unwissenheit oder aus Sorge, dass eben auch was schiefgehen könnte. Das war schon schmerzlich, man hat so wenig Verständnis gespürt oder Entgegenkommen.

Trotz allem studiert er Kirchenmusik in Görlitz und wird 1997 Kantor der evangelischen Gemeinde in Bad Düben. Die Stadt kannte er überhaupt nicht, "worüber die Bad Dübener doch etwas entsetzt waren." Doch mit Charme und Humor hat er die Menschen schnell für sich eingenommen. Viele lernte er durch den Kirchenchor kennen.

Auch das Gottvertrauen des Kantors wird nicht von seiner Einschränkung getrübt. Den Plan, den Gott für ihn bereithält, nimmt der Christ gelassen an. "Da denke ich manchmal drüber nach und frag' mich, was er sich da eigentlich hat einfallen lassen! Es gibt so Tage, an denen man kuriose Dinge erlebt oder lustige. Wo man einfach sagt: Ja, der muss scheinbar auch ein ganzes Stück Humor haben."