Der Limburger Bischof Georg Bätzing ist neuer Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und damit oberster Repräsentant der katholischen Kirche in Deutschland. Am Dienstag wurde der 58-Jährige auf der Frühjahrsvollversammlung in Mainz zum Nachfolger des Münchner Kardinals Reinhard Marx gewählt. Marx wollte aus Altersgründen nicht mehr antreten.

Kardinal Reinhard Marx (l.) und sein Nachfolger als Chef der Bischofskonferenz Bildrechte: dpa

In seinen ersten Statements deutete Bätzing an, eigene Akzente setzen zu wollen. Er sein "kein zweiter Reinhard Marx". Zugleich stellte er sich klar hinter den von seinem Vorgänger wesentlich mit angestoßenen Synodalen Weg zur Zukunft kirchlichen Lebens in Deutschland. Er sei sehr überzeugt, dass in diesem Format "ein neues Miteinander von Laien und Bischöfen" eingeübt werde.



Außerdem kündigte der neue Konferenz-Vorsitzende an, die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals weiter voranbringen zu wollen. In der Debatte ums Zölibat positionierte er sich bereits klar als Reformer: Es schade der Kirche nicht, "wenn Priester frei sind zu wählen, ob sie die Ehe wählen wollen oder ehelos leben wollen", erklärte er.



Mit deutlichen Worten verurteilte Bätzing Rassismus und Hetze. Beides sei "inakzeptabel"; daran hätten die beiden großen Kirchen in der Vergangenheit keinen Zweifel gelassen. Befragt nach möglichen Konsequenzen aus rassistisch motivierten Gewalttaten wie der von Hanau, betonte der Limburger Bischof, es gelte, die Religionsfreiheit zu verteidigen. Besonders wichtig für die Christen sei der Dialog "mit unseren jüdischen Glaubensgeschwistern". Dazu gebe es keine Alternative.