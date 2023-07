Probe bei der Banda Internationale in Dresden. Seit 2016 mischt hier auch Ezé Wendtoin aus Burkina Faso mit. Als wir ihn zum ersten Mal trafen, war er mitten im Studium. Jetzt hat er seinen Masterabschluss in Germanistik in der Tasche - mit Bestnoten. Seine Freude ist groß:

Ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß, wie viel Glück ich gehabt habe und es war richtig, dieses Glück zu packen und zu nutzen. Ezé Wendtoin, Banda Internationale

Viel ist passiert in Ezés Leben: Musik, Studium und gesellschaftliches Engagement. Er hat Geld gesammelt, um in Burkina Faso eine Schule zu eröffnen. Sie steht noch nicht, er ist aber seinem Ziel näher gekommen. Im Oktober nahm er seine Bandkollegen mit in sein Heimatland, um ihnen das Grundstück zu zeigen, ein zwei Hektar großes Gelände. Zum Brunnen kommen bereits die Menschen, die in der Nähe wohnen, um Trinkwasser zu holen. Ezé weiß aus eigener Erfahrung, dass Bildung der Schlüssel zur Veränderung ist.

Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder der Welt, auch die Bildung ist Schlusslicht. Mein Ziel ist es, Kindern eine Möglichkeit zu geben, lesen und schreiben zu lernen.

Ezé zeigte seinen Bandkollegen sein Zuhause, zusammen spielten sie Konzerte und musizierten mit Kindern. Die Begegnungen haben alle geprägt, auch Trompeter Arystan Petzold. Die Gemeinschaft beeindruckte ihn besonders: "Ich würde behaupten, dass die Leute dort intensivere Beziehungen unterhalten. Sie fokussieren sich auf menschliche Beziehungen nicht so sehr auf Dinge." Auch musikalisch konnte Banda Internationale in Burkina Faso neue Eindrücke gewinnen.

Plädoyer fürs Aufeinanderzugehen

Die Musiker setzen sich ein gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, für ihr Engagement bekamen sie Auszeichnungen und Förderpreise. In verschiedenen Projekten tragen sie ihre Botschaft weiter. So gehen sie in sächsische Schulen und bestärken die Kinder, eigene Erfahrungen mit Menschen anderer Nationlität zu machen.

Thabet Azzawi, der in der Band das arabische Instrument Oud spielt, berichtet dort unter anderem von seiner Kindheit in Syrien. Er erzählt, was die Begegnungen bewirken können - an Schulen beispielsweise, an denen Kinder mit Migrationshintergrund vorher eher in der Minderheit und "total isoliert" waren. Nach einem seiner Besuche - so erzählte es ihm eine Lehrerin - begannen die anderen Kinder plötzlich mit ihrer Mitschülerin aus Syrien zu spielen.

Als wir die Dresdner Band zuletzt im Sommer 2017 trafen, machten fremdenfeindliche Vorfälle im Land wieder Schlagzeilen. Vor der Landtagswahl im kommenden Jahr wirbt die Banda für Offenheit. Mit großem Engagement und Zuversicht, in die sich auch Besorgnis mischt. So sagt Michal Tomaszewski, Klarinettist bei "Banda Internationale: "Wenn man sich die Umfragen anguckt, was nächstes Jahr in Sachsen passieren könnte ... Ich bin in Niedersachsen großgeworden, bin aber sozusagen auch Migrant, da ich in Polen geboren wurde - da stell' ich mir ernsthaft die Frage, ob meine Zukunft überhaupt noch hier liegen wird." Mit ihrem Eintreten für Toleranz macht sich Banda Internationale nicht nur Freunde. Hinzu kommen persönliche Erfahrungen, die niederschmettern. Peter Birkenhauer, Sousaphonist bei Banda, schildert eine davon:

Meine Schwester hat einen Mann, der aus Burkina Faso kommt. Das einzige Mal, als sie mich hier in Dresden besuchten, liefen sie aus dem Hauptbahnhof raus und das erste, was passierte, war, dass ein alter Mann, der auf der Ecke sitzt, sagt: Rassenschande. Peter Birkenhauer, Banda Internationale

Auch Ezé Wendtoin hatte schon solche Erlebnisse. Trotzdem arbeitet er weiter an der Verständigung zwischen Kulturen und hat ein Lied geschrieben, dass Kindern erleichtern, die Deutsch zu lernen.