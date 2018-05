Der neue Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, ist am Mittwoch offiziell in sein Amt eingeführt worden. Damit tritt er die Nachfolge von Verena Bentele an, die für das Amt der Präsidentin des größten deutschen Sozialverbands VdK nominiert wurde.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil würdigte Dusels Erfahrung als brandenburgischer Behindertenbeauftragter. In dem ostdeutschen Bundesland habe er die Behindertenpolitik zu einer Querschnittsaufgabe gemacht, sagte der SPD-Politiker. Seit 2010 hatte sich Dusel in Brandenburg um die Belange von Menschen mit Behinderung gekümmert. Der 53 Jahre alte Jurist ist selbst schwer sehbehindert. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Barierefreier Wohnraum und Inklusion an Schulen auf der Agenda

Dusels Vorgängerin Bentele bescheinigte Heil, sehr viel für behinderte Menschen in Deutschland erreicht zu haben, insbesondere bei den Beratungen zum Bundesteilhabegesetz. Auf Benteles Initiative wurde auch eine Schlichtungsstelle für Streitfälle bei der Durchsetzung von Barrierefreiheit eingesetzt. Daran knüpfte Dusel in einem ersten Statement an, es gebe viel zu wenig barrierefreien und bezahlbaren Wohnraum. Um dieses Thema werde er sich als erstes kümmern. Seinen Vorstellungen zufolge sollte sozialer Wohnungsbau grundsätzlich barrierefrei sein. Einsetzen will sich Dusel außerdem für mehr Chancen von Behinderten auf dem Arbeitsmarkt. Weit oben auf seiner Liste steht auch die zuletzt heiß umkämpfte Inklusion in Schulen.

Gemischte Bilanz der Amtsvorgängerin: "Viel zu tun"