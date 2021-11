Belarus Geflüchtete im Niemandsland: Wie sich die Kirchen in Mitteldeutschland positionieren

Hauptinhalt

Noch immer hausen Tausende Geflüchtete an der belarussischen Grenze zu Polen und hoffen, in die EU zu gelangen. Das Manöver von Diktator Alexander Lukaschenko, der Geflüchtete u.a. aus dem Irak und Syrien an die belarussisch-polnische Grenze hat bringen lassen, setzt die EU weiter unter Druck. Entstanden ist eine humanitäre Notlage an der EU-Außengrenze, die auch die Kirchen in Mitteldeutschland umtreibt.