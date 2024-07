Tatortreiniger widmen sich der professionellen Säuberung von Tatorten. Egal ob Ungeziefer, Rückstände von Verwesungsprozessen oder Körperflüssigkeiten - alle Überreste müssen von den Tatortreinigern beseitigt werden.



Im Gegensatz zu klassischen Reinigungs-Dienstleistern wenden Tatortreiniger spezielle Säuberungsverfahren an. Häufig sind Hotels, Hausverwaltungen, Immobilieneigentümer oder die Polizei Auftraggeber.



Tatortreiniger werden auch mit der Säuberung sogenannter Messi-Wohnungen beauftragt. Dort gilt es die Objekte von Ungeziefer, riesigen Müllberge oder starken Verschmutzungen zu befreien.



In Deutschland gibt es momentan keine Möglichkeit, Tatortreiniger über einen klassischen Ausbildungsweg zu erlernen. Theoretisch ist es möglich, diesen Beruf ohne jegliche Qualifikation auszuüben. Dennoch empfiehlt es sich, in diesem Job nicht ohne Zusatzausbildungen zu agieren. Es gibt spezielle Kurs-Angebote, die auf die belastenden Arbeitssituationen vorbereiteten.



Es hat sich bewährt, zuerst eine Ausbildung als Gebäudereiniger zu absolvieren und dann an einer Weiterbildung zum staatlich geprüften Desinfektor teilzunehmen. Ergänzend gibt es in Deutschland einige private Institutionen, die Ausbildungen zum Tatortreiniger anbieten.



Tatortreiniger sind deutschlandweit sehr gefragt. Gesucht werden Menschen, die trotz der widrigen Bedingungen professionell arbeiten und gleichzeitig die nötige Distanz zum Geschehen aufbringen können. Tatortreiniger haben die Wahl, sich selbständig oder in einem Angestelltenverhältnis beruflich zu verwirklichen.



