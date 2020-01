Bhagwan Shree Rajneesh 1984 mit Anhängern in seiner Kommune ''Rajneeshpuram'' in Antelope im US-Bundesstaat Oregon Bildrechte: dpa

Osho, der sich bis 1989 Bhagwan nannte, predigte keineswegs Armut und ein freudloses Leben. Meditieren, feiern, Reich-Sein, das waren keine Gegensätze.

Ich bin ein spiritueller Playboy. Ich nenne mich selbst Zorba, der Buddha. Ich bemühe mich, den Lebemann Zorba und Buddha zusammenzubringen. Ich möchte das Spirituelle und das Materielle als ein Ganzes. Osho

Oshos Ansatz einer Synthese zwischen östlicher Spiritualität und westlichem Way of Life traf den Nerv der Zeit. In seinem Aschram im indischen Poona kamen damals jährlich rund 15.000 begeisterte Sannyasins zusammen, die oft monatelang blieben.

Der Theologe Friedmann Eißler beschreibt Bhagwans Ansatz so:

Es waren im Grunde radikal provozierende Impulse: [… ] Keine Dualität von Mensch und Gott, d.h. der Mensch ist an sich göttlich.[…] Also das Leben im Hier und Jetzt kann als göttlich gesehen werden, und das muss verwirklicht werden.[…] Und dieses Urtümlich-Vitale, das soll in diesen Meditationen erfahren und erlebt werden. Friedmann Eißler

Einzigartig war für viele auch, dass Bhagwan offen über Sexualität sprach; dass er Sexualität als Befreiung sah, dass er sich gegen Monogamie wandte.

Sex ist die wichtigste Kraft in dir. Es ist deine Lebenskraft, es ist die Energie, aus der du entstanden bist. Es ist die Energie, die dich vorwärts treibt. Osho

In der Bundesrepublik waren seit Ende der 1970er-Jahre zahlreiche Sannyas-Kommunen entstanden. Die orange-gewandeten Sannyasins gründete Restaurants, Diskos oder auch Baufirmen.

Anhänger Bhagwan in ihrem Zentrum in Margarethenried in der Hallertau im August 1981 Bildrechte: dpa Die Meditation rückte in den Hintergrund, Geld-Verdienen war wichtig. Zugleich gab es klare Ansagen aus den USA, aus Oregon. Dorthin war die Leitung der Bhagwan-Bewegung Anfang der 80er-Jahre gewechselt. Doch dieses Projekt in Oregon scheiterte.



Die Auseinandersetzungen zwischen der Bhagwan-Gemeinschaft und der Bevölkerung in den Nachbarorten eskalierte, die Führungscrew Bhagwans wurde kriminell. Nach Anklagen wegen Mordanschlägen und Steuerhinterziehung wurden einige Führungsmitglieder verhaftet, andere 1985 aus den USA ausgewiesen.

Ich denke, dass in dem Oregon-Projekt auch die Abgründe der Bewegung sichtbar werden, die sich dann in einer fast wahnhaften Kontrolle äußern. Friedmann Eißler

Bhagwans Vermächtnis

Bhagwan kehrte 1987 nach Poona zurück. Der dortige Aschram blühte wieder auf; allerdings war der Guru, der sich ab 1989 Osho nannte, gesundheitlich stark angeschlagen. Er starb im Januar 1990.

Und was ist geblieben? Zum Beispiel seine verbreiteten Meditationen wie die Kundalini und die Dynamische Mediation. Sie werden in kleinen Osho-Zentren, wie beispielsweise im Erzgebirge, in Dresden, in Chemnitz oder in der sogenannten Oshostadt im südostthüringischen Remptendorf angeboten.

Vor über 30 Jahren: Wenn da jemand Yoga gemacht hat, dann war das was ganz Schräges aus Indien […] Und heute ist es an jeder Ecke. Jeder, der eigentlich nicht Yoga macht, ist uncool. Nadeen

Dass Yoga, dass Mediationen so gefragt seien, das habe einen guten Grund, meint der Sannyasin Nadeen: