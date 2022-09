500 Jahre Lutherbibel: Die Kraft der Worte

Eine Schau der Reformationsgeschichtlichen Forschungsbibliothek Wittenberg zeigt ab Donnerstag ein Original des Septembertestaments von 1522. An der Eröffnung der Ausstellung mit dem Titel «Nicht ein Genius allein. Das Septembertestament von 1522» wird auch der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland ( EKM ), Friedrich Kramer, teilnehmen, wie die Forschungsbibliothek in der Lutherstadt Wittenberg mitteilte.

Die erste Auflage des Neuen Testamentes in der Übersetzung Martin Luthers ( 1483-1546 ) verließ 1522 die Wittenberger Druckwerkstatt Melchior Lotters des Jüngeren. Der Theologe hatte an seiner Rohfassung nicht einmal elf Wochen gearbeitet und sie im Frühjahr 1522 nach Wittenberg gebracht. Diese mit Beratern weiterentwickelte Version bildete den Auftakt zu einem Übersetzungswerk, das die Wittenberger Reformatoren stark in Anspruch nahm und mit der Veröffentlichung der ersten Wittenberger Vollbibel 1534 einen Höhepunkt fand.

Neben dem aufwendig gebundenen Original des Septembertestaments von 1522 präsentiert die Schau den Angaben zufolge auch vorreformatorische Bibeln - darunter eine spätmittelalterliche Vulgata sowie ober- und niederdeutsche Übertragungen aus dem lateinischen Bibeltext. Beides sei bereits vor der Lutherbibel entstanden.

Die Ausstellung «Nicht ein Genius allein. Das Septembertestament von 1522» ist vom 18. August bis zum 18. November 2022 in der Reformationsgeschichtlichen Forschungsbibliothek Wittenberg zu sehen. Die Schau kann montags bis donnerstags von 10 bis 16 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt ist frei. Die Eröffnung der Ausstellung findet am 18. August um 18 Uhr in der Aula des Schlosses Wittenberg statt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 03491-5069200 oder sekretariat@rfb-wittenberg.de.

Ort: Reformationsgeschichtliche Forschungsbibliothek Wittenberg, Schlossplatz 1, 06886 Lutherstadt Wittenberg Eröffnung: Schloss Wittenberg, 06886 Lutherstadt Wittenberghttp://www.reformationsgeschichte.de/media/20220722RFB_Flyer_Genius_web.pdf