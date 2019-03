Leben in getrennten Welten?

Leben in getrennten Welten?

Leben in getrennten Welten? Bildrechte: dpa

Zehn Jahre UN-Behindertenrechtskonvention Bilanz: Was hat sich für Menschen mit Behinderung verbessert?

Hauptinhalt

Seit genau zehn Jahren gilt die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland. Aus diesem Anlass gibt es am Abend einen Festakt in Berlin. Doch nicht nur der Bundesbeauftrage, Dusel, sieht wenig Grund zum Feiern. Er beklagt die mangelnden Chancen auf dem regulären Arbeitsmarkt und zur Teilhabe insgesamt.