Alternative zur Werkstatt Mit Behinderung auf dem Biohof: Ein Ort, an dem alle Verantwortung tragen

Hauptinhalt

Seit 2018 gibt es für Menschen mit Behinderung Alternativen zur Arbeit in Werkstätten, zwei davon in Sachsen. Eine davon ist der Biohof Franke in Crimmitschau. Dort läuft die Zusammenarbeit gut. Ein Grund ist, dass jeder Verantwortung trägt.