Kardinal Reinhard Marx steht nicht für eine eventuelle zweite Amtszeit an der Spitze der Deutschen Bischofskonferenz zur Verfügung. Das teilte er am Dienstag in Bonn mit in einem Brief an die Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz. Bei der Frühjahrsvollversammlung Anfang März in Mainz stehen Neuwahlen an.