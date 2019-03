Am dritten Tag des Frühjahrstreffens der Deutschen Bischofskonferenz wurde ein Zwischenbericht zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs vorgestellt. Daraus geht hervor, dass die katholische Kirche stärker als bisher auf Kooperationen setzt. So soll mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, ein Leitfaden für die unabhängige Aufarbeitung in den Diözesen erarbeitet werden, so Bischof Stephan Ackermann am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Ackermann ist der Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für Fragen des sexuellen Missbrauchs in der Kirche.