Deutsche Bischofskonferenz in Lingen Mehr Frauen in kirchliche Führungspositionen

Die katholische Kirche in Deutschland will den Anteil von Frauen in Leitungspositionen der Bistümer in den kommenden vier Jahren auf mindestens ein Drittel steigern. Das kündigte der Vorsitzende der Unterkommission Frauen der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Franz-Josef Bode, am Dienstag in Lingen an. Eine verpflichtende Quote soll es jedoch nicht geben.