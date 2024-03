Deutsche Bischofskonferenz Die Konferenz der Katholischen Kirche in Deutschland setzt sich aus den Ortsbischöfen und Weihbischöfen in 27 Bistümern zusammen. Dazu kommen sogenannte Diözesanadministratoren, die ein Bistum nach Rücktritt oder Tod eines Ortsbischofs übergangsweise verwalten. Aktuell hat die Bischofskonferenz 67 Mitglieder unter Vorsitz des Münchner Kardinals Reinhard Marx.



Die Konferenz berät und koordiniert gemeinsame Aufgaben der kirchlichen Arbeit. Sie gibt Richtlinien vor und pflegt Verbindungen zu anderen Bischofskonferenzen. Oberstes Organ ist die im Frühjahr und Herbst tagende Vollversammlung.



Die Frühjahrstreffen finden an wechselnden Orten statt. Die Herbstvollversammlung tagt jeweils in Fulda und damit am Grab des "Apostels der Deutschen", des heiligen Bonifatius.