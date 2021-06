Bistum Dresden-Meißen: Start mit Panne und in unruhigen Zeiten

Generalvikar Andreas Kutschke, Leiter des Bischöflichen Ordinariats, mit der Urkunde, die am großen Tag nicht greifbar war. Bildrechte: Bistum Dresden-Meißen An diesem Tag feierte das Domkapitel St. Petri sein 700. Jubiläum. Am darauffolgenden Sonntag, also am 26. Juni, wurde die feierliche Wiedererrichtung des Bistums Meißen im Bautzener Dom St. Petri vollzogen, in Anwesenheit des Apostolischen Nuntius, Erzbischof Eugenio Pacelli, dem späteren Papst Pius XII.



Unter feierlichem Glockengeläut habe man damals den Inhalt der Urkunde verlesen, erzählt Christoph Pötsch. Der Dresdner Katholik ist einer der besten Kenner sächsischer Kirchengeschichte und weiß, dass es bei dem hochoffiziellen Akt eine Panne gab:

Das war ein hochoffizieller Akt, der zusätzlich ein gewisses Aroma bekam, weil der Papst seinen Nuntius nach Bautzen schickte, das wurde dann später der berühmte Papst Pius ... Die Originalbulle des Papstes konnte dann nicht verlesen werden, die lag in Bautzen auf der Post, man streikte gerade. Es musste improvisiert werden. Christoph Pötsch Katholik und Kirchenhistoriker

Bautzner Dom St. Petri Bildrechte: MDR/Christiane Fritsch So begann also ein neues Kapitel der katholischen Kirche in Sachsen. Mit Bischof Christian Schreiber zog ein paar Wochen später der neue Bischof in den Bautzner Dom St. Petri ein: "Man holte sich einen Mann von ganz weit draußen. Er blieb zwar nicht all zu lange, aber die erste Wahl war eine gute, sie hat dem jungen Bistum auch gut getan", erläutert Pötsch.



Ein Versuch, das Bistum vor der Revolution von 1848/49 wiederzuerrichten, war gescheitert. Erst das Ende des königlichen Kirchenregiments nach dem 1. Weltkrieg und die Weimarer Reichsverfassung machten den Neubeginn als eigenständiges Bistum möglich. Denn sie schrieb "endlich und durchsetzbar das gleiche Recht für die Konfessionen fest, wie Pötsch erklärt. Dabei habe sich "ein Stück Bistumsbewusstsein" durch die Jahrhunderte gehalten:

Es hat nie einen Identitätsverlust gegeben, selbst durch die Jahrhunderte nach der Reformation ist ja wenigstens ein Stück Bistumsbewusstsein erhalten geblieben, die sorbischen Katholiken haben es weitergetragen. Christoph Pötsch Katholik und Kirchenhistoriker

Maria Josepha: "Regelrechter Durchbruch" im 18. Jahrhundert

Für Gottesdienste der zugezogenen Katholiken aus Polen, Italien oder Frankreich wurden Kapellen in den kurfürstlichen Schlössern Moritzburg und Hubertusburg eingerichtet. Die Werke des Komponisten Jan Dismas Selenka aus Böhmen erklingen auch heute noch in der ehemaligen katholischen Hofkirche, die seit 1980 Kathedrale des Bistums ist.

Einwanderung im 19. Jahrhundert: Kirchen-Bauboom

In Folge der Industrialisierung Sachsens gab es im 19. Jahrhundert eine große Einwanderungswelle, wie Pötsch weiter berichtet: "Da kamen Leute aus Böhmen, Bayern, Schwaben und damit eben auch Katholiken, die sich in Sachsen niederließen und dann recht deutlich die Möglichkeit einforderten, eigene Gemeinden zu gründen und Gottesdienste zu halten."

Bischof Heinrich Timmerevers in der Katholischen Hofkirche Bildrechte: dpa In großen Städten wie Dresden, Chemnitz oder Leipzig, aber auch kleineren Orten wie Zwickau, Annaberg oder Schwarzenberg im Erzgebirge. Ja nach der Reichsgründung 1871 kam es zu einen regelrechten Kirchen-Bauboom. Zählte man 1830 im Königreich Sachsen rund 30.000 Katholiken, so wuchs deren Zahl bis 1914 auf 200.000 an. Als das Bistum dann nach dem 1. Weltkrieg wiedererrichtet wurde, gab es bereits die nötige Infrastruktur.

Der Anfang 1921 war kein leichter, und wenn wir die Jahre danach sehen und dafür das Bild des Schiffes nehmen, war die Kirche in ganz unruhigen Gewässern unterwegs. Heinrich Timmerevers Bischof Bistum Dresden-Meißen

Sagt der heutige Ortsbischof Heinrich Timmerevers mit Blick auf die kommende Weltwirtschaftskrise, den Nationalsozialismus, den Krieg und die DDR-Zeit.

Bildnis von Alois Andritzki auf einem Kirchenfenster in Radibor, wo der Priester am 2. Juli 1914 geboren wurde. Bildrechte: dpa In der NS-Zeit leistete die katholische Kirche keinen offenen Widerstand, aber zahlreiche Priester und Laien wurden inhaftiert oder kamen um, wie Christoph Pötsch erinnert: "Da gab es tapfere Leute wie Alois Andritzki oder Bernhard Wensch. Das war eine Zeit, wo der Glaube wirklich auf die Probe gestellt wurde."

Aufbruchstimmung im Osten

Joachim Kardinal Meisner war von 1980 bis 1989 Bischof von Berlin. Bildrechte: dpa Andritzki und Wensch starben im KZ Dachau. Auf deren Mut konnten sich Katholiken auch zu DDR-Zeiten berufen. Ereignisse wie die Meißner Pastoralsynode nach dem II. Vatikanischen Konzil sorgten dann für eine Aufbruchstimmung unter den ostdeutschen Katholiken. 1980 zog der Bischof von Bautzen nach Dresden. Größtes öffentliches Ereignis wurde das Katholikentreffen 1987 in Dresden. Damals sagte der Berliner Erzbischof Meisner vor 100.000 jubelnden Teilnehmenden des Abschlussgottesdienstes:

"Liebe Brüder und Schwestern, Gott ist wahrhaft kein weltloser Gott und dieses Stück Welt ist wirklich keine gottlose Welt, daher ist dieses Land für uns Christen ein Zuhause, weil Christus in ihm wohnt. Weltkirche bedeutet aber auch, Kirche für die Welt zu sein." Und es folgte jener legendäre Satz, der heute eine Glocke der Dresdner Herz-Jesu-Kirche ziert:

Wir wollen in diesem Land bleiben, aber keinem anderen Stern folgen als dem von Bethlehem. Joachim Meisner, Bischof von Berlin Beim Katholikentreffen 1987 in Dresden

Auch daran werden sich viele ältere Katholikinnen und Katholiken Sachsens und Ostthüringens erinnern, wenn sie das 100. Bistumsjubiläum feiern.

Man wusste damals nicht, was kommt. Es war ein Lichtpunkt, der nicht nur in die Kirchengeschichte, sondern auch in die Landesgeschichte gehört. Christoph Pötsch Katholik und Kirchenhistoriker

Erst nach der deutschen Wiedervereinigung wurde die östliche Kirchenlandschaft neu geordnet. 1994 wurden auch die bisherigen Administraturen Görlitz, Erfurt und Magdeburg vom Papst zu eigenständigen Bistümern erhoben.