Buddhas Botschaft, dass allein die guten Taten zählen, gilt für alle, egal ob arm oder reich, jung oder alt. Es kommt auch nicht darauf an, welcher Religion jemand angehört. Wichtig ist nur, wie man lebt. Der Buddhismus verlangt kein Bekenntnis zum Glauben. Es gibt auch keine Mission oder Bekehrung. Eine Religion als die einzig wahre zu betrachten, halten Buddhisten für einen Irrweg. Alle sollten versuchen, auf ihrem ganz eigenen Lebensweg, sich und andere respektvoll zu behandeln, egal, welcher Religion sie angehören.

Langsam, mit Achtsamkeit gehen, so verlangt es ein buddhistisches Meditationsritual. Auch die Mahayana-Buddhisten aus Dresden praktizieren so ihre Gebete. Dazu gehört die typische Handhaltung in Form eines Lotus vor der Brust. Sie ist auch ein Begrüßungsritual, das Respekt dem Anderen bekundet. Geo Fried Dinglinger