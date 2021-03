Wir haben in der Vergangenheit über die so genannte Pflegekommission die Mindestarbeitsbedingungen in der Pflege in den letzten zehn Jahren deutlich verbessert. Der Pflegemindestlohn ist um 60 Prozent gestiegen.

Jan Wout Friese Personalchef des Caritas-Verbandes im Bistum Magdeburg