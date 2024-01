Christliches Zusammenleben Die Neuen aus dem Morgenland - Wie Iraner eine Kirchgemeinde in Halle verändern

05. Januar 2024, 04:00 Uhr

Aus dem Iran und Afghanistan sind in den letzten Jahren tausende Menschen gekommen, die sich taufen ließen. Viele empfinden die Religionsfreiheit hier als eine Befreiung. Doch das Zusammenleben in den Kirchgemeinden läuft nicht immer wie erhofft. Auch in der Domgemeinde in Halle an der Saale lässt sich das beobachten.