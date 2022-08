Es war kein Skandal, der Tobias König aus der Kirche trieb, kein Knall und kein Protest: Es war der Endpunkt einer langen Reise. Sie begann in einer evangelischen Familie in der Oberlausitz. Tobias Königs Vater war Kantor und Katechet in der Kirchgemeinde. Seine Kindheit war geprägt von Christenlehre, Krippenspiel und Konfirmation. Für ihn gehörte Kirche lange Zeit zum Lebensalltag.

Für manche ist diese Art von Kirche nur eine äußere Hülle, eine Tradition, die sie irgendwann ablegen. Andere fangen an, sich an ihr zu reiben. So auch Tobias König.

Da sind viele Sachen einfach schiefgelaufen. Das war vom Rahmen her nicht so, dass ich sagen konnte: Hier fühle ich mich richtig wohl. Man war da – aber warum eigentlich? Tobias König

Als er volljährig wurde, fuhr Tobias König zum Standesamt nach Löbau. Dort erklärte er seinen Austritt aus der evangelischen Landeskirche, erinnert sich der heute 49-jährige Finanzbeamte. Er habe die Vordrucke ausgefüllt – und damit war die Sache für ihn erledigt.

Vergewisserungsprozess gefragt: Wofür steht die Kirche?

4 min Bildrechte: imago images/photothek 4 min Der Radiobeitrag zum Nachhören Ausgetreten - und trotzdem gläubig Ausgetreten - und trotzdem gläubig Link des Audios https://www.mdr.de/kultur/videos-und-audios/audio-radio/audio-2102754.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Audio Über 8.600 Austritte zählte die evangelischen Landeskirche in Sachsen im letzten Jahr – das katholische Bistum Dresden-Meißen über 2.800. Die Zahlen steigen deutschlandweit seit Jahren. Sie haben nicht nur mit Skandalen, wie den Fällen sexualisierter Gewalt zu tun. Und sie sind auch nicht immer eine Abkehr vom Glauben. Für den evangelischen Landesbischof Tobias Bilz stellen diese Austrittszahlen grundsätzliche Fragen an die Kirche.

"Will sie trotzdem bei dem bleiben, was sie tut und wie sie es tut? Oder stehen wir mit Blick auf Religion und Spiritualität möglicherweise vor einer grundsätzlichen Trendwende?“, so der Landesbischof.

Landesbischof Tobias Bilz Bildrechte: dpa Tobias Bilz sieht unangenehme Entscheidungen auf seine Kirche zukommen – auch wenn er selbst bislang mehr Fragen als Antworten parat hat. Er wünscht sich in den kommenden Monaten einen "Vergewisserungsprozess, wofür die Kirche steht. Was ist unaufgebbar, und was kann weg?“



In der Corona-Pandemie sah der Bischof einen Katalysator für Veränderungen – doch nach dem Lockdown floss das kirchliche Leben schnell wieder in den alten Bahnen.

Landeskirche will neue Wege ausprobieren

Künftig will die sächsische Landeskirche mehr auf Innovation und Experimente setzen: Rund sechzig halbe Pfarrstellen wurden umgewidmet, damit in allen Regionen der sächsischen Landeskirche künftig neue Wege ausprobiert werden können. Die Idee dahinter ist die Frage: Wie muss Glaube heute sein, damit er in die aktuelle Lebenssituation passt?

Erste Versuche mit solchen Spezial-Pfarrstellen in Sachsen zeigen, dass es ein langer, mühseliger Weg wird, ohne schnelle Erfolge. Die kann sich auch Tobias König nicht vorstellen. Er hat es immer wieder in Freikirchen versucht und auch in Gottesdiensten der Landeskirche. Dass er in den Schoß der Kirche zurückkehrt, hält er für ausgeschlossen.

Ich würde vielleicht hingehen, mich aber nie wieder als Mitglied anmelden. Für mich ist der Glaube eine Beziehung zu Gott – und das ist an keinen Rahmen gebunden. Tobias König

Tobias König bezeichnet sich heute als freischaffender Christ. Diese Freiheit von kirchlichen Konventionen will er nicht mehr missen, auch wenn mit ihr das tragende Netz einer Gemeinschaft fehlt.