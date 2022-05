Stimmen: Gemeinschaft, schöner Input, super Worship

Konzert in der Erfurter Messehalle beim Christival 2022 Bildrechte: MDR/Paul-Philipp Braun Fragt man die Jugendlichen selbst, geht es ihnen vor allem um die Begegnung mit Gleichgesinnten: "Uns geht es sehr viel um die Gemeinschaft, und geht es sehr viel darum, Gott und Jesus nochmal in dieser Gruppe zu erfahren, weil so viele Leute hier sind und man durch Corona sehr, sehr wenig Input bekommen hat und sehr wenig Gemeinschaft erlebt hat", sagt eine junge Frau. Ein junger Mann erklärt: "So lernt man neue Leute kennen, mit denen über Jesus zu sprechen, hat schönen Input, hat super Worship. Ich liebe das mit meinen Freunden zu singen, die Gemeinschaft zu genießen und die Bibel noch ein wenig besser kennenzulernen, in dem Fall den Phillipperbrief." Eine andere junge Teilnehmerin schätzt die Gemeinschaft von Leuten, die das Gleiche glauben: "Das ermutigt, das gibt Hoffnung und Sicherheit und lässt einen auftanken kann, finde ich, so kann man dann erfüllter und mit einer gewissen Ruhe und einem Frieden weitergehen, zurück in den Alltag."

Religionssoziologe: Moderne Verpackung, konservative Werte

Der Religionssoziologe Gert Pickel von der Uni Leipzig sieht das Christival skeptisch, gerade weil es vordergründig offen und modern daherkommt und durch eine positive Gruppenerfahrung versucht, junge Menschen zu missionieren und an sich zu binden: "Der Aufbau ist wirklich modern, da kommen junge Leute gut damit zurecht, gleichwohl sind die Werte, die Einstellungen, die man da vertritt, relativ konservative, traditionale christliche Überzeugungen." Und diese Überzeugungen stünden oft mit denen einer aufgeklärten, liberalen Gesellschaft im Konflikt, sagt Pickel und kommt auf das Familienbild zu sprechen. Er macht "eine ganz klare Ablehnung von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt" aus: "Das ist etwas, was man nicht so gern hat. Das spricht man weniger an, aber das steckt natürlich mit drin im Wertekanon derer, die es veranstalten."

Sex als Problemthema

Tatsächlich wurden besonders kontroverse Themen wie Homosexualität auf dem Christival von Veranstalterseite gezielt ausgespart. Dennoch sind sie präsent: Etwa in der Halle 2, wo sich zwischen den rund 120 christlichen Ausstellern radikale Abtreibungsgegner finden und eine evangelische Beratungsorganiation, für die Homo- und Transsexualität "Identitätsstörungen" sind. Gleichzeitig hat auch der Verein Zwischenraum einen Stand, der zeigen will, dass homosexuelle und transidente Menschen ein Bestandteil der christlichen Gemeinschaft sind.