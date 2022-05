In Erfurt beginnt am Mittwoch der christliche Jugendkongress "Christival". Nach Angaben der Organisatoren werden rund 13.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland, der Schweiz und Österreich erwartet. Vier Tage lang wollen sie sich mit Politik, Alltagsthemen und ethischen Fragen auseinandersetzen und ihren Glauben feiern. Neben Gottesdiensten und Workshops soll es am Himmelfahrtstag auch "Riesenrad-Diskussionen" geben. Interessierte Jugendlichen können im Riesenrad auf dem Domplatz mit den verschiedensten Menschen ins Gespräch kommen. Das Riesenrad biete einen geschützten Raum, wo man dem Dialog nicht einfach ausweichen kann, sagte der Projektleiter des Christivals, Chris Pahl, MDR THÜRINGEN. In der Coronavirus-Pandemie seien junge Menschen seelisch und in ihrem Glauben müde geworden. Das "Christival" solle sie ermutigen, wieder zu feiern und ihren Glauben auch im Internetzeitalter zu leben, sagte der Projektleiter.