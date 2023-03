Den Frauen und Männern aus ganz Thüringen - Privatpersonen und institutionelle Mitglieder- ist der christlich-jüdische Dialog ein Herzensanliegen. Die Gesellschaft tritt die Nachfolge der "Arbeitsgemeinschaft Kirche und Judentum in Thüringen" an, die schon 1986 in der DDR gegründet wurde.