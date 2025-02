"Heilsamer Verzicht und neue Sorge füreinander"

In der katholischen Kirche gibt es - neben den bekannten Fastenzeiten - so genannte verpflichtende Bußtage. Das sind in der Regel alle Freitage sowie Aschermittwoch. Früher galt an diesen Tagen strenges Abstinenzgebot. Die Gläubigen sollen an diesen Tagen kein Fleisch essen.



Die deutschen Bischöfe sehen den Sinn der Fastenzeit darin, sich selbst und den Lebensstil "so zu ändern, dass durch Besinnung und Gebet, heilsamen Verzicht und neue Sorge füreinander Christus wieder mehr Raum im Leben gewinnen kann".

Fastenaktion der Evangelischen Kirche 2025 Die evangelische Fastenaktion "7 Wochen Ohne" startet in diesem Jahr am Aschermittwoch, 5. März, unter dem Motto "Luft holen! Sieben Wochen ohne Panik".



Damit solle ein Gegengewicht zu "atemlosen Zeiten" gesetzt werden, sagte der hannoversche Landesbischof Ralf Meister, Botschafter der Aktion: "Immer schwerer wird es, ruhig zu atmen." Deshalb lade die Kampagne in diesem Jahr zum Durchatmen und Luftholen als Quelle des Trostes und der Freude ein.



Der Eröffnungsgottesdienst wird in der St. Martin-Kirche im niedersächsischen Nienburg-Weser gefeiert.



Quelle: EPD



Nicht nur die Katholiken fasten

Auch in anderen Kirchen gibt es verschiedene Buß- und Fastentage. In der evangelischen Kirche ist es zum Beispiel der Buß- und Bettag. Die Angehörigen der Ostkirchen befolgen vier Fastenzeiten im Kirchenjahr, die strenger gelebt werden als die Buß- und Fastentage in der katholischen Kirche. Im Islam gibt es u.a. den Fastenmonat Ramadan. Jüdinnen und Juden fasten an Jom Kippur, dem jüdischen Versöhnungstag im Herbst und vor anderen Feiertagen.

Fastenaktion der Katholischen Kirche 2025 "Die Würde des Menschen ist unantastbar." Diese Worte aus unserem Grundgesetz bilden die wichtigste Regel für unser Zusammenleben. Weltweit wird die Menschenwürde jedoch immer wieder verletzt. In der Fastenaktion von Misereor der katholischen Kirche stellt 2025 die Menschenwürde und ihre Partnerorganisation SEDEC in den Mittelpunkt.



Die Fastenaktion unter dem Motto: "Auf die Würde. Fertig. Los!"richtet sich an alle, die motiviert sind, sich während der Fastenzeit mit sozial-ökologischen Themen auseinanderzusetzen oder diese als Multiplikator*in weiter zu vermitteln.



Quelle: Misereor

Zittauer Fastentuch

Das Große Zittauer Fastentuch gehört mit 56 Quadratmetern zu den größten und ältesten Hungertüchern seiner Art und ist in Deutschland einzigartig. Etwa um das Jahr 1000 entstand die Tradition zur Fastenzeit, vor Ostern den Altar abzudecken. Die Gläubigen sollten nicht nur auf Fleisch, Alkohol und Sex verzichten, sondern auch auf den Anblick des Allerheiligsten. Zunächst wurden dafür schlichte, meist violette Tücher verwendet. Später wurden die Tücher aufwendig verziert, wie auch die "Zittauer Hungerlappen" beweisen.

Das Große Fastentuch wurde im Jahr 1472 angefertigt. 200 Jahre lang war im Gebrauch der Kirche Sankt Johannis in Zittau. Wie in einer Art Bilderbibel sind darauf in 90 Feldern angeordnet in zehn Reihen Szenen aus der Heiligen Schrift dargestellt. Deswegen wird diese Form des Fastentuchs als Feldertyp bezeichnet. Das Große Fastentuch in Zittau gilt als eine der bedeutendsten Textilarbeiten des europäischen Mittelalters. Bildrechte: picture alliance / Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB | Jens Kalaene