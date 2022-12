Momentan wird an einer neuen Show gearbeitet, die im Januar im Berliner Theater Chamäleon gezeigt werden soll. Was die Artistinnen und Artisten in Vorbereitung auf das Programm dabei lernen, ist nicht nur für den Zuschauer beeindruckend. Es verhilft auch den Ensemble-Mitgliedern zu mehr Selbstbewusstsein.

Aufwärmtraining mit Sol Rein-Saunders und Oskar Schenck

Das Aufwärmtraining wird diesmal von Sol Rein-Saunders und Oskar Schenck geleitet. Beiden machen neben ihrer Artistentätigkeit auch noch eine Ausbildung zum Assistenztrainer, was ihnen später eine Verdienstmöglichkeit ermöglichen soll.



Dass die Kompanie mittlerweile so erfolgreich ist – und das ohne große Stars – liegt an dem gleichberechtigten Miteinander. So werden beispielsweise die Shows gemeinsam konzipiert. Begonnen hat alles 1997 mit zehn Artisten. Jetzt ist das Ensemble auf beinahe 50 Akrobaten angewachsen.