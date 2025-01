Vorgestellt Neuer Sprecher beim "Wort zum Sonntag"- Conrad Krannich im Porträt

03. Januar 2025, 04:00 Uhr

Er ist der Pfarrer der Evangelischen Studierendengemeinde und Lehrbeauftragter an der Theologischen Fakultät der Martin-Luther-Universität zu Halle: Conrad Krannich. Der gebürtige Thüringer wird neuer Sprecher des "Wortes zum Sonntag" in der ARD. Zum ersten Mal wird er am 4. Januar auf Sendung gehen.