Derartige Angebot werden derzeit gut angenommen, bestätigt auch Ramon Seliger, Gemeindepfarrer in Weimar und der Onlinepfarrer der Evangelischen Landeskirche Mitteldeutschland.: "Die Leute freuen sich über diese kleinen Beiträge, über Mut machende Worte und die Klickzahlen sind deutlich angestiegen." Die Onlinekirche gibt es seit 2018, aber vor allem jetzt, in Zeiten der Corona-Krise, in denen in den Kirchen keine Gottesdienste stattfinden und die Menschen zu Hause bleiben müssen, erhält sie besonders viel Zuspruch: "Zum einen schreiben und sprechen mich mehr Menschen an mit verschiedenen Seelsorgeanliegen. Zum anderen wird dieses Gebetsanliegen stark wahrgenommen, dass Menschen uns bitten, für sie zu beten. Was sie bewegt? Sie haben Angst, sie haben Furcht, sie sind beunruhigt, fragen sich: 'Was passiert da jetzt eigentlich?' Und da ist die Onlinekirche für viele ein wichtiger Ort. Wenn man sich die Teilnehmerzahlen bei den Online-Gottesdiensten anschaut, die haben sich seit der Corona-Krise deutlich erhöht."