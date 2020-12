Menschen mit Behinderung in die Corona-Entscheidungen einzubeziehen, fordert die Bundesvorsitzende der Lebenshilfe, Ulla Schmidt. In den Corona-Verordnungen der Länder oder in der Diskussion über Test- und Impf-Strategien kämen ihre Bedürfnisse als vulnerable Gruppe kaum vor, erklärte Schmidt im Deutschlandfunk. Die Inklusion von Menschen mit Behinderung werde immer noch nicht von vornherein mitgedacht, bilanzierte sie. Dabei sei ihr Schutz vor Infektionen ebenso wichtig wie ihre Teilhabe. Für eine bedarfsgerechte Unterstützung müsse ihre Perspektive aber erst einmal gehört werden, erklärte Schmidt zum Welttag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember.

Was heißt bedarfsgerechte Unterstützung?

Menschen mit Behinderung hätten aufgrund von Vorerkrankungen häufig ein besonderes Risiko für schwere Krankheitsverläufe, begründete Schmidt. Präventive Maßnahmen wie das Abstandhalten ließen sich schwer umsetzen, wenn Menschen mit Behinderung "auf körpernahe Unterstützung durch wechselnde Personen" angewiesen seien. Bedarfsgerecht zu unterstützen, auch im Falle einer Erkrankung bzw. während eines Aufenthaltes im Krankenhaus, dafür setze sich die Lebenshilfe ein. Außerdem verwies Schmidt auf die besondere Belastung pflegender Angehöriger, die zu oft auf sich allein gestellt seien. Im Übrigen gehe inzwischen die erste Generation von Menschen mit Behinderung in Rente. Deren Angehörige fielen aus Altersgründen als Pflegende künftig aus.



Im Hinblick auf die Teilhabe erklärte Schmidt, gerade zu Beginn der Pandemie seien Menschen mit Behinderung durch die Schließung von Werk- und Tagesstätten oder Schulen sowie durch Besuchsverbote im gemeinschaftlichen Wohnen lange Zeit isoliert gewesen. Das dürfe nicht wieder passieren.

Lebenshilfe-Positionspapier: Lehren aus der Pandemie

Schließlich appellierte Schmidt, aus den bisherigen Pandemie-Erfahrungen zu lernen. So sollten künftig alle staatlichen Maßnahmen vorab auf ihre Auswirkungen auf Menschen mit Behinderung und deren Familien geprüft werden, sagte sie mit Verweis auf ein Positionspapier der Bundesvereinigung Lebenshilfe über die Lehren aus der Pandemie. So müsse beispielsweise im Falle der Schließung bzw. eines Betretungsverbotes von Werkstätten informiert und Unterstützung angeboten werden. Es dürfe nicht sein, dass die mühsam erreichte Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung in Zeiten der Pandemie wieder in Frage gestellt werde.

