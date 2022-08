Klettern mit Sehbehinderung Wenn man sich auf die Seilschaft blind verlässt

Diesmal haben sich Daniela und ihre drei Kletterfreunde eine besondere Tour vorgenommen. Ihr Ausflug führt sie in die Nähe der Rochsburg, an der Mulde entlang. Sie wollen die Muldewand ersteigen. Sport mag die 50-jährige blinde Physiotherapeutin in jeder Form.

Wir wandern viel, ich habe seit einem halben Jahr einen Garten, bin da viel draußen. Es war schon immer so: Sachen, die draußen sind, machen mir mehr Spaß. Daniela

Für vieles braucht Daniela eine Begleitung. Da sie ein sehr kontaktfreudiger Mensch ist, findet sie schnell Anschluss.

Mit einer eingespielten Seilschaft unterwegs

Vor 15 Jahren beginnt Daniela mit dem Klettern. Zuerst probiert sie es in einer Kletterhalle aus. Dort lernt sie auch ihr heutiges Kletter-Team kennen.

Die Vier gehen auch in der Sächsischen Schweiz zusammen klettern und sind dort oft auf schwierigen Pfaden zum Felsen unterwegs. Der Lagerplatz an der Muldewand ist schnell erreicht. Diesmal müssen sie sich zum Einstieg in die Wand erst einmal abseilen.

Daniela mit ihrer Begleiterin Kathrin Bildrechte: MDR Um Klettern zu können, hat sich Daniela viel Neues aneignen müssen. "Am Anfang war es sehr spannend für mich, die ganzen Knoten zu lernen und die Sicherungstechnik. Vielleicht ist ja auch das die Herausforderung, dass man neue Dinge lernt, die man vorher noch nicht gemacht hat“, meint die Chemnitzerin.

Auch Danielas Freundinnen profitieren

Für ihre Freundin Kathrin bieten die Ausflüge mit Daniela neue Perspektiven.

„Man achtet anders auf die Umwelt, wenn man versucht, sie zu beschreiben. So kann sie sich selbst ein Bild machen, was da in der Umgebung ist“, erklärt Kathrin.

Der Aufstieg beginnt und nun ist es an Daniela, Hanna von ihrer Seilschaft zu sichern. Dass Daniela beim Sichern nichts sieht, darauf hat sich ihre Seilschaft eingelassen. Sie loben Danielas feinfühligen Umgang mit der Sicherungsleine.

Gleich ist der Aufstieg geschafft... Bildrechte: MDR Dann klettert Daniela die gleiche Route hinter Hanna her. Ein bisschen Aufregung ist immer dabei und das Salz in der Suppe beim Klettersport. Manchmal fällt Daniela das Klettern schwer, weil sie leichte Tritte und Griffe in ihrer Umgebung nicht sieht. Doch ihre sehenden Mitstreiterinnen helfen mit fachmännischen Tipps schnell aus.

Nacheinander erklimmt die Seilschaft die Muldewand. Von oben geht der Blick über die Landschaft. Daniela kann das zwar nicht sehen, die Weite und Tiefe spürt sie dennoch.